PCR kuyrukları çileye döndü!

Lefkoşa’da Fuar alanında ücretsiz test yaptırmak için giden vatandaşlar kuyrukta saatlerce sıra bekledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun çalışanlardan 7 günde bir PCR testi talebi yığılmalara neden oldu.

Özel sektörde çalışanların 7 günde bir pcr testi yaptırma zorunluluğu nedeniyle Lefkoşa Fuar alanına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Şeker Bayramını'nın üçüncü gününü özel sektör çalışanı PCR kuyruğunda geçirdi. Havaların ısınması ile kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Her zaman çift taraflı yapılan PCR testleri Bayram nedeni ile tek taraflı yapıldı. Bu durum kuyrukta bekleyen vatandaşlar için adete eziyet haline geldi.

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15/05/2021 12:28