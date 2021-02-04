PCR testi şartı ertelendi!

ads ads ads ads
04/02/2021

ads
PCR testi şartı ertelendi!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir karara kadar, ilçelerarası geçişlerde ve açık işyerlerinde çalışanlar için haftada bir istenen PCR testi şartı ertelendi.

Geçtiğimiz gün açıklanan tedbir kararına göre ada genelinde 10 Şubat'a kadar kapanma kararı ilan edilmesiyle ilçeler arası geçişlerin durdurulmuş, belirtilen kurumlarda çalışan kişilerin geçiş yapabilmesi için PCR testi yapılması koşulu getirilmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklama ile  bu kararın, ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu.

04/02/2021 13:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: pcr, haber, test
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.