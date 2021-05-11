PCR testi yaptırmaya çıktı, eve dönmesi gerekirken markete girdi

Bileklik uygulamasına tabi tutulan bir şahsın kuralları ihlal ederek, kolundaki bileklikle markette gitmesinin detayları ortaya çıktı.

Söz konusu şahıs ile ilgili detayları Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Günaydın Haber Kıbrıs programında açıkladı.

PCR TESTİ İÇİN 2 SAATLİK SÜRESİ VAR

Ev karantinasına tabi olan şahsın karantina süresinin son günü pcr testi yaptırmak için test merkezine gittiğini belirten Ekmekçi, Sağlık Bakanlığı’nın ev karantinasında olan kişilerin test yaptırabilmesi için iki saatlik bir süre verdiğini ve bu sürede sistemi devre dışı bıraktığını kaydetti.

EVE DÖNMESİ GEREKİRKEN MARKETE GİTTİ

Ekmekçi, söz konusu kişinin, iki saatlik sürede pcr testi yaptırıp evine dönmesi gerekirken markete gittiğini ve burada vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığını kaydetti.

Hüseyin Ekmekçi şahsın test sonucunun negatif olduğunu da açıkladı

Sağlık Bakanlığı söz konusu için soruşturma başlatırken karantina koşullarını ihlal edenler beş asgari ücret ceza alıyor.

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11/05/2021 09:17