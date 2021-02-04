PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

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04/02/2021

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PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu. Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

04/02/2021 10:40
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TAGS: pcr, test, ali pili
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