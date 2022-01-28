PCR testleri saf dışı…

Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron’un alt varyantı BA.2, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. DSÖ’ye göre 50’den fazla ülkede görülen ve ‘gizli Omicron’ diye adlandırılan BA.2, PCR testi ile tespit edilemiyor.

2 yılı aşkın süredir dünya Koronavirüs ve varyantlarının gölgesi altından yaşıyor. Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron’un alt varyantı BA.2, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. DSÖ’ye göre 50’den fazla ülkede görülen ve ‘gizli Omicron’ diye adlandırılan BA.2, en son Avustralya'da tespit edildi.

Yeni varyant BA.2, Avrupa'da baskın hale gelmeye devam ediyor. Özellikle Danimarka'daki vakaların yüzde 50’sinden fazlası BA.2 varyantı. Bilim adamları, yeni varyantın PCR testi yerine yalnızca laboratuvar analizi ile doğrulanabileceğinden dolayı varyantı izlemenin önceki türlere göre daha da zor olabileceğinden korkuyorlar.

PCR TESTİ TESPİT EDEMİYOR

Avustralya Sağlık Departmanı sözcüsü, “Avustralya'daki çoğu eyalet ve bölge, test için gönderilen solunum örneklerinde çok düşük sayıda Omicron alt değişkeni BA.2 tespit etti” ifadelerini kullandı. Melbourne Üniversitesi’nden epidemiyolog Profesör Nancy Baxter, ilk verilerin BA.2'nin atası Omicron’dan daha bulaşıcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



28/01/2022 16:56