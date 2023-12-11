Pedallar BRT için döndü

BRT 60. Yıl Bisiklet Şampiyonası “60. Yılında 60 Kilometre” temasıyla gerçekleştirildi

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11/12/2023

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Pedallar BRT için döndü


Bayrak Radyosu’nun 60. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde organie edilen BRT 60. Yıl Bisiklet Şampiyonası “60. Yılda 60 kilometre” temasıyla dün (10 Aralık Pazar)gerçekleştirildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önünden verilen sembolik Startla başlayan yarış Gönyeli çıkışında verilen start ile devam etti.

Bisikletçiler Yılmazköy – Mevlevi güzergahında gidip Mevlevi çemberinden dönüp yeniden aynı güzergahı izleyerek BRT’de yarışı tamamladılar.

BRT önünde düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri BRT müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu başkanı Salih Doratlı, Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat, Bisiklet Federasyonu merkez Hakem Kurulu başkanı Hüseyin Güzoğlu tarafından verildi.

 

Genel Klasmanda

  1. Kirill Ermakov
  2. Enes Tekkanat
  3. Jason Robert Walker

 

Büyük Erkeklerde

  1. Soner Akbaş
  2. Hamed Paseban
  3. İsmet Duran

 

Genç erkeklerde

  1. Enes Tekkanet
  2. Emir Turalı
  3. Emre Kaplan

 

Master 1 Erkekler

  1. Jason Robert Walker
  2. Ersan Serinyürek
  3. Hüseyin Esengin

 

Master 2 Erkekler

  1. Kirill Ermakov
  2. Dzmitry Charvikou
  3. Salih Kopça

 

Master 3 Erkekler

  1. Kalender Çelebçi
  2. Bilgiç Kanal
  3. Bilal Bitirim

 

Master 4 erkekler

  1. Raif Hızal
  2. Mehmet Ulaç

 

Master 5 erkekler

  1.  Özcan Dağaşanlar
  2. Mehmet Gürçimen

 

Master 1 kadınlar

  1. Gülen Çelik

 

Yıldız A kategorisinde

  1. Ege Erülkü
  2. Mehmet Çağan Mut
  3. Ömer Bülbül

 

 

11/12/2023 09:21
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TAGS: BRT, 60. Yıl, Bisiklet, Şampiyonası
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