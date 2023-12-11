Pedallar BRT için döndü
BRT 60. Yıl Bisiklet Şampiyonası “60. Yılında 60 Kilometre” temasıyla gerçekleştirildi
11/12/2023
Bayrak Radyosu’nun 60. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde organie edilen BRT 60. Yıl Bisiklet Şampiyonası “60. Yılda 60 kilometre” temasıyla dün (10 Aralık Pazar)gerçekleştirildi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önünden verilen sembolik Startla başlayan yarış Gönyeli çıkışında verilen start ile devam etti.
Bisikletçiler Yılmazköy – Mevlevi güzergahında gidip Mevlevi çemberinden dönüp yeniden aynı güzergahı izleyerek BRT’de yarışı tamamladılar.
BRT önünde düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri BRT müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu başkanı Salih Doratlı, Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat, Bisiklet Federasyonu merkez Hakem Kurulu başkanı Hüseyin Güzoğlu tarafından verildi.
Genel Klasmanda
- Kirill Ermakov
- Enes Tekkanat
- Jason Robert Walker
Büyük Erkeklerde
- Soner Akbaş
- Hamed Paseban
- İsmet Duran
Genç erkeklerde
- Enes Tekkanet
- Emir Turalı
- Emre Kaplan
Master 1 Erkekler
- Jason Robert Walker
- Ersan Serinyürek
- Hüseyin Esengin
Master 2 Erkekler
- Kirill Ermakov
- Dzmitry Charvikou
- Salih Kopça
Master 3 Erkekler
- Kalender Çelebçi
- Bilgiç Kanal
- Bilal Bitirim
Master 4 erkekler
- Raif Hızal
- Mehmet Ulaç
Master 5 erkekler
- Özcan Dağaşanlar
- Mehmet Gürçimen
Master 1 kadınlar
- Gülen Çelik
Yıldız A kategorisinde
- Ege Erülkü
- Mehmet Çağan Mut
- Ömer Bülbül