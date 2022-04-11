Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü
11/04/2022
Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen İskele-Noyanlar MTB (Dağ Bisikleti) Maraton Yarışı 10 Nisan Pazar günü yapıldı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki sekizinci organizasyonu olan İskeleNoyanlar MTB (Dağ Bisikleti) Maraton Yarışı 10 Nisan Pazar günü gerçekleşti.
Başlangıç ve bitiş noktası İskele-Noyanlar Narin Cafe önünde yapılan yarışta 30’un üzerinde bisikletçi yer alırken,
Yıldız A Erkek, Kadın ve HİB (Herkes İçin Bisiklet) kategorilerindeki sporcular 27.5 kilometrelik mesafede, Master 1
Erkek ve Master 2 Erkek kategorilerindeki sporcular ise 56 kilometrelik mesafede pedal döndürdü.
Yıldız A Erkek kategorisinde Emre Kaplan, Kadınlar kategorisinde Anoosheh Iravanıan, HİB kategorisinde Celal
Gülersoy, Master 1 Erkek kategorisinde Mustafa Katip ve Master 2 Erkek kategorisinde Ersan Karayeğen birinciliği
elde eden isimler oldu.
Yarışın ardından İskele-Noyanlar Narin Cafe’de düzenlenen ödül töreninde kategorilerde dereceye giren sporcuları
madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.
İskele-Noyanlar MTB (Dağ Bisikleti) Maraton Yarışı sonuçları:
Yıldız A Erkek
1.Emre Kaplan 55:04.802 The Bike Academy
2.Arcan Kuzhan 57:32.633 Velo Cypri
3.Kerem Pekmez 57:32.644 Velo Cypri
4.Enes Tekkanat 57:33.503 Ferdi
5.Mustafa Çavuş 1:00:04.482 The Bike Academy
6.Ege Erülkü 1:00:06.342 The Bike Academy
7.Can Ergün 1:00:38.365 The Bike Academy
8.Mehmet Çağan Mut 1:56:36.621 Velo Speed
Kadın
1.Anoosheh Iravanıan 1:05:09.967 Green Pedal Cycling Club
2.Sevim Yıldız 1:56:21.718 Velo Cypri
3.Rabia Küçük 1:56:46.774 Velo Speed
Master 1 Erkek
1.Mustafa Katip 2:23:23.479 The Bike Academy
2.Şevket Türel 2:33:48.362 Ferdi
3.Kemal Palaz 2:39:59.621 BSD
4.Kamil Pehlivanoğlu 2:58:08.839 Tüfekçi Sports Club
5.Eral Aşina DNF Velo Cypri
Master 2 Erkek
1.Ersan Karayeğen 2:45:40.942 NHG
2.Mehmet Beyaz 2:59:42.903 NHG
3.Ecvet Orhon 3:05:09.498 BSD
4.Şafak Güngör 3:50:04.960 BSD
5.Metin Şenova 3:55:41.174 Tüfekçi Sports Club
6.Serkan Kuzhan DNS BSD
7.Ali Şekerci DNS BSD
HİB
1.Celal Gülersoy 1:00:39.077 The Bike Academy
2.Ahmet Ersoy 1:05:07.908 Garaduman Team
3.Arne Dahlgaard 1:32:51.497 HİB
4.Ceyhun Ketenoğlu DNS HİB
5.Mehmet Yavuzhan DNS Garaduman Team