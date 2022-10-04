Pedallar İsmail Altan Anısına Döndü

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı’nda erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez, kadınlar genel klasmanda ise Sevim Yıldız birinci oldu.

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04/10/2022

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Pedallar İsmail Altan Anısına Döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden Merhum İsmail Altan anısına tırmanma yarışı düzenledi.

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı 2 Ekim Pazar günü, 12 kilometrelik mesafeden oluşan Mersinlik-Kantara parkurunda gerçekleşti.

9 ayrı kategoride toplam 51 bisikletçinin pedal çevirdiği yarışta Merhum İsmail Altan’ın oğlu Altan Altan da babası için anı sürüşü yaptı.

Erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez 30 dakika 09 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise 41 dakika 15 saniye ile Sevim Yıldız birinciliği elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda ve kategorilerde dereecye giren bisikletçilere madalyaları Mehum İsmail Altan’ın ailesi ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Genel klasmanda dereceye girenler;

 

Erkekler

1.Kerem Pekmez                  Yıldız Erkek A        Ferdi                       30:09

2.Emre Kaplan                      Yıldız Erkek A        TBA                         31:10

3.Mehmet Özboran             Elit Erkek               Ferdi                       31:12

 

Kadınlar

1.Sevim Yıldız                        Elit Kadın               Velo Cypri              41:15

2.Birgül Demirel                   Master 1 Kadın     Velo Cypri              46:38

3.Şerif Erkurt                        HİB Kadın               TBA                         53:50

 

Kategorilere göre dereceye girenler;

 

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü                          TBA                         35:01

2.Kerem Kıcım                      Velo Speed            36:51

3.Hasan Karataç                   Velo Speed            54:40    

 

Yıldız Erkek A

1.Kerem Pekmez                  Ferdi                       30:09

2.Emre kaplan                      TBA                         31:10

3.Enes Tekkanat                   Ferdi                       32:11

 

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız                        Velo Cypri              41:15

 

Elit Erkek

1.Mehmet Özboran             Ferdi                       31:12

2.Bilal Ceral                           Green PCC             32:42

3.Hüseyin İ. Erçen                Ferdi                       33:27

 

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                   Velo Cypri              46:38

2.Nalan Alçıner                    Velo Cypri              60:08

 

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert                    Ferdi                       31:29

2.Eral Aşina                           Velo Cypri              34:16

3.Kemal Palaz                       BSD                         35:39

 

Master 2 Erkek

1.Ersan Karayeğen               NHG                        34:20

2.Gülhan Soler                     Velo Cypri              34:38

3.Mehmet Beyaz                  NHG                        34:52

 

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt                        TBA                         53:50

 

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy                   TBA                         37:42

2.Bilgiç Kanal                        BSD                         42:38

3.Mehmet Ulaç                    Garaduman T.       55:48

 

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04/10/2022 09:58
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TAGS: İsmail Altan
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