Pedaller Lefkoşa- Güzelyurt yolunda döndü

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21/07/2024

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Pedaller Lefkoşa- Güzelyurt yolunda döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından  Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı- Çamlıbel-Yılmazköy- Metehan Çevre Yolu güzergahında Bisiklet yarışı gerçekleşti.
Organizasyon Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lokali önünden başlayıp Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-
Çamlıbel-Yılmazköy- Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına ulaşıldı.
Toplam 39 sporcunun katılımıyla birlikte çekişmeli geçen yarışda dereceye giren sporcular grublarına göre şöyle sıralanmıştır;

 Genç Erkek
1.Kerem Kıcım-Green Pedal Cycling Club 2:11:25.549
2.Enes Tekkanat-Green Pedal Cycling Club 2:16:50.296

Büyük Erkek
1.Mehmet Özboran - Islanders Bisiklet Takımı    2:11:00.452
2.Soner Akbaş - Islanders Bisiklet Takımı    2:12:19.771
3.Hüseyin İlker Ercen - Ferdi                                    2:12:19.847

Master 1 Erkek
1.Eral Aşina - Sistemal Velo Cypri     2:06:59.672
2.Hüseyin Esengin - Sistemal Velo Cypri 2:12:18.241
3.Ersan Serinyürek - Green Pedal Cycling Club 2:12:18.723

Master 2 Erkek
1.Salih Kopça - Green Pedal Cycling Club    2:13:01.449
2.Ersan Karayeğen - NHG 2:15:52.799
3.Kazım Beyoğlu - Islanders Bisiklet Takımı    2:16:52.284

21/07/2024 13:50
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TAGS: Pedaller Lefkoşa- Güzelyurt yolunda döndü
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