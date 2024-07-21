Pedaller Lefkoşa- Güzelyurt yolunda döndü
21/07/2024
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı- Çamlıbel-Yılmazköy- Metehan Çevre Yolu güzergahında Bisiklet yarışı gerçekleşti.
Organizasyon Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lokali önünden başlayıp Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-
Çamlıbel-Yılmazköy- Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına ulaşıldı.
Toplam 39 sporcunun katılımıyla birlikte çekişmeli geçen yarışda dereceye giren sporcular grublarına göre şöyle sıralanmıştır;
Genç Erkek
1.Kerem Kıcım-Green Pedal Cycling Club 2:11:25.549
2.Enes Tekkanat-Green Pedal Cycling Club 2:16:50.296
Büyük Erkek
1.Mehmet Özboran - Islanders Bisiklet Takımı 2:11:00.452
2.Soner Akbaş - Islanders Bisiklet Takımı 2:12:19.771
3.Hüseyin İlker Ercen - Ferdi 2:12:19.847
Master 1 Erkek
1.Eral Aşina - Sistemal Velo Cypri 2:06:59.672
2.Hüseyin Esengin - Sistemal Velo Cypri 2:12:18.241
3.Ersan Serinyürek - Green Pedal Cycling Club 2:12:18.723
Master 2 Erkek
1.Salih Kopça - Green Pedal Cycling Club 2:13:01.449
2.Ersan Karayeğen - NHG 2:15:52.799
3.Kazım Beyoğlu - Islanders Bisiklet Takımı 2:16:52.284