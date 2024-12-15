Pedersen, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti

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15/12/2024

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Pedersen, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti.

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Şam'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen, dün Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.

 

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TAGS: Pedersen, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam’a gitti
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