PEGA heyeti pegasus casus yazılımı araştırması için Güney Kıbrıs’a gidiyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve son olarak PASOK Başkanı Nikos Andrulaki ve Yunan gazeteci Thanasi Kukaki’nin telefon görüşmelerinin dinlenmesi üzerine “pegasus” isimli casus yazılımı araştırmak üzere kurduğu (PEGA) isimli inceleme komitesi heyeti 1-2 Kasım’da Güney Kıbrıs’a gidecek.

Ziyaret öncesinde Rum yönetiminin AP’ye gönderdiği resmî yazıda, ifade edilenler ile PEGA’nın merceği altındaki NSO Group Technologies yetkilisinin PEGA’ya verdiği ifadede kaydettikleriyle taban tabana zıt olduğu bildirildi.

Politis’in haberine göre, PEGA’ya ifade veren NSO yetkilisi Hayim Gelfand, PEGA üyesi Rum AP üyesi Yorgos Yeorgiu’nun sorularını cevaplarken NSO Grubunun Güney Kıbrıs ve Bulgaristan’da pegasus değil ama başka benzer bilişim yazılımları ürettiğini ve bu ülkelerin hükümetlerinden aldığı izinlerle üçüncü ülkelere ihraç ettiğini söyledi.

Rum yönetiminin PEGA’ya gönderdiği resmî yazıda ise NSO’nun Güney Kıbrıs’taki varlığını dinleme yazılımlarıyla alakalı olmadığı, Rum Şirketler Mukayyitliği’nde tüzel kişilik veya herhangi başka bir tüzel kişiliği satın almış olarak kayıtlı olmadığı savunuldu. Güney Kıbrıs’ta, NSO Grup tarafından satın alınmış 6 şirket saptandığı, bunlardan 3’ünün yazılım şirketi, diğer üçünün ise yazılım ile alakası olmayan araştırma ve geliştirme işi yaptığı kaydedildi. Pegasus yazılımının Güney Kıbrıs’ta geliştirilmiş veya Güney Kıbrıs’tan ihraç edilmiş görünmediği savunuldu.

Gazete, NSO Grup avukatının Güney Kıbrıs’ta CS- CIRCLES SOLUTIONS LTD müdürü olarak kayıtlı olduğunu yazdı. Intellexa’nın kurucusu Tal Dilian’ın (adı casus van ile duyulan) kurucu ortağı olduğu CIRCLES SOLUTIONS LTD’nin 2014’te 130 milyon dolar karşılığında NSO gruba katıldığını belirten gazete güvenilir medya kuruluşlarının haberlerinde Circles’in NSO Grup bünyesinde ve izleme/dinleme yazılımı üretiminde uzman olarak aktarıldığına dikkat çekti.

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29/10/2022 14:52