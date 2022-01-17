"Pegasus" casus yazılımı bir şirket aracılığıyla Polonya'ya satıldı

Polonya'da İçişleri Bakanlığının bilişim hizmeti aldığı Matic şirketinin, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen 'Pegasus' casus yazılımının satın alınmasına aracılık ettiği ileri sürüldü.

"Puls Biznesu" sitesinin ve "Gazeta Wyborcza" gazetesinin haberlerine göre, Matic şirketi, "Pegasus" casus yazılımını 6,31 milyon dolara satın aldı. Şirketin daha sonra yazılımı 8,4 milyon dolara devlete sattığı savunuldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Twitter hesabında "Pegasus ile ilgili rahatsız edici sinyaller varsa bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor." paylaşımını yaptı.

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatı Roman Giertych'in, Polonya'da hükümetin yargıda tartışmalı değişiklikler yapma girişimlerine karşı çıktığı ifade edilen savcı Ewa Wrzosek'in ve Polonyalı muhalif senatör Krzysztof Brejza'nın telefonlarının, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen Pegasus yazılımıyla hacklendiği ortaya çıkmıştı.

Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) lideri Jaroslaw Kaczynski, "Pegasus"un satın alındığını kabul ederek birçok ülkenin gizli servisleri tarafından suç ve yolsuzlukla mücadelede kullanıldığını belirttiği yazılım için "Polonya servislerinde bu tür yazılımların olmaması elimizi zayıflatırdı." ifadesini kullanmıştı.

Polonya'da muhalif kesimler ise "Pegasus yazılımının yasa dışı kullanıldığını ve satın alındığını" savunuyordu.

Ana muhalefetteki Avrupa Halk Partisinin lideri Donald Tusk, muhalefetle bağlantılı üç kişinin Pegasus yazılımıyla dinlenmesi konusunun araştırılması için mecliste komisyon kurulması çağrısında bulunmuş, parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada "Pegasus" casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kabul edilmişti.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da NSO’ya dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

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17/01/2022 20:25