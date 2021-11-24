Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı!

Teknoloji şirketi Apple'ın, kullanıcılarını hedef alan İsrail merkezli NSO Group ve ana şirketine dava açtığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Apple, internet casusluğunda kullanılan Pegasus adlı yazılımı üreten İsrail merkezli NSO Grubu'na dava açtı. Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına sızıldığı iddiaları sonrası mahkemeye gitme kararı aldı.

Apple bloguna koyduğu paylaşımda NSO'ya ABD'nin California eyaletinde dava açtığını açıkladı ve şirket ile bağlı bulunduğu OSY Technologies şirketinin "Apple kullanıcılarını hedefleyen izleme faaliyetlerinden" sorumlu tutulmasını istedi.

Kuzey California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda Apple, NSO'nun yazılımlarının "2021 yılında Apple müşterilerini hedefleyen eşgüdümlü saldırılarda kullanıldığını" ve ABD vatandaşlarının NSO'nun casus yazılımı tarafından cep telefonlarından başka ülkelerde olsalar dahi izlenebildiğini kaydetti.

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24/11/2021 17:44