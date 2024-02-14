Pegasus yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi

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14/02/2024

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Pegasus yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi

Pegasus Hava Yolları; uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak amacıyla, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi.

PAKETLER VE ÖZELLİKLERİ:

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek.

Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagaj hakkı olacak."

14/02/2024 14:51
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TAGS: Pegasus, yurt dışı, KKTC, uçuş
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