Pegasus yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi

Pegasus Hava Yolları; uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak amacıyla, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi.

PAKETLER VE ÖZELLİKLERİ:

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek.

Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagaj hakkı olacak."