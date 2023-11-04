Pegasus'tan '11 euro' kampanyası!
Pegasus Havayolları 3-4 Kasım'da alınacak biletler için geçerli 11 Euro'luk yurt dışı uçuş kampanyasını duyurdu.
04/11/2023
Pegasus'un resmi sitesinden yapılan açıklamada; Yurt dışı biletlerinin vergiler hariç 11 Euro'dan satışaca sunulacağı bildirildi. 150 bin koltuk ile sınırlı kampanyada biletleme tarihi ise 3-4 Kasım olarak belirlendi.
Uçuş tarihleri ise 20 Kasım 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.
Pegasus'un duyurusu:
3-4 Kasım’da alacağın 20 Kasım 2023 – 31 Mart 2024 uçuş tarihli yurt dışı biletleri Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 150.000 koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!
Ücret Duyurusunun Geçerli Olduğu Hatlar: Aşağıda listelenen yurt dışı uçuşlarında toplam 150.000 koltuk için geçerlidir.
Pegasus’un duyurusu:
Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al.
Kampanya aşağıdaki destinasyonlarda geçerli olacak:
İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Paris – Antalya
Antalya – Köln – Antalya