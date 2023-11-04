Pegasus'tan '11 euro' kampanyası!

Pegasus'un resmi sitesinden yapılan açıklamada; Yurt dışı biletlerinin vergiler hariç 11 Euro'dan satışaca sunulacağı bildirildi. 150 bin koltuk ile sınırlı kampanyada biletleme tarihi ise 3-4 Kasım olarak belirlendi.

Uçuş tarihleri ise 20 Kasım 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.

Pegasus'un duyurusu:

3-4 Kasım’da alacağın 20 Kasım 2023 – 31 Mart 2024 uçuş tarihli yurt dışı biletleri Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 150.000 koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!

Ücret Duyurusunun Geçerli Olduğu Hatlar: Aşağıda listelenen yurt dışı uçuşlarında toplam 150.000 koltuk için geçerlidir.

Pegasus’un duyurusu:

Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al.

Kampanya aşağıdaki destinasyonlarda geçerli olacak:

İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya – Paris – Antalya

Antalya – Köln – Antalya