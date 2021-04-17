Pegasus’tan Kıbrıs yolcularına uyarı!

Pegasus Hava Yolları'dan yapılan açıklamada Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararına göre; Türkiye'den Kıbrıs'a gidecek yolcularda Negatif sonuçlu PCR testi isteneceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; ülkeye giriş kuralları kapsamında B kategorisinde yer alan Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Uygulamaya göre Türkiye’den çıkış yapan misafirlerin uçuştan önceki son 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi olması zorunludur. Bu misafirlere Kıbrıs girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a girişlerine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaklardır.

Türkiye’de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan misafirler uçuşa kabul edilebilecek ancak Kıbrıs varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve masraflar misafire ait olacaktır. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir."

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17/04/2021 10:41