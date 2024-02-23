Pegasus’tan yurtdışı kampanyası!

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarına geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanya için biletleme tarihi 22-23 Şubat olarak açıklanırken, seyahat tarihleri ise 11 Mart 2024 – 11 Temmuz olarak belirlendi.

Pegasus’tan kampanyaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 22 Şubat 2024 -23 Şubat 2024 (Türkiye yerel saatine göre 22 Şubat 2024 saat 08.15’ten itibaren 23 Şubat 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi: Kampanya, 11 Mart 2024 – 11 Temmuz 2024 (Türkiye yerel saatine göre 11 Mart 2024 saat 00.01’den itibaren 11 Temmuz 2024 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.

Kampanyadan Yararlanabilecek Kişiler: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Kampanya, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda toplam 75.000 koltuk için geçerlidir. Kıbrıs uçuşları Kampanya kapsamında değildir ve aşağıda sayılan hatlar dışında yapılan biletlemelerde Kampanyadan faydalanılamaz. Kampanya sadece Pegasus’un taşıyıcı olduğu uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar Kampanya kapsamı dışındadır.

Ücret:

· Yurt dışında aşağıda belirtilen hatlarda 9€ + vergilerden başlayan fiyatlarla Kampanyadan faydalanabilirsiniz.

· Taşıma Ücreti (a) Baz Ücret, (b) Yakıt Harcı, (c) Havalimanı Vergisi, (d) Check-in Bedeli ve (e) Hizmet Bedelinden oluşmaktadır. Kampanya çerçevesinde vergiler Taşıma Ücreti kalemlerinden (c) Havalimanı Vergisi kalemini ifade eder. Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.

· Belirtilen 9€ + vergilerden başlayan fiyatlar aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda ve yalnızca Light Paket için geçerlidir. Toplam Taşıma Ücreti üzerine eklenecek ek ürün ve hizmetler (koltuk seçimi, yemek seçimi, ek bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir. Bununla beraber Kampanya kapsamında, Light Paket alan yolcular için özel olarak kabin bagajı hakkı 5 Euro ücretinde ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro ücretinde satın alınabilecektir.

Koltuk Adedi: Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 75.000 adettir. Koltuk adedi Kampanya süresi dolmadan tükendiğinde Kampanya kendiliğinden derhal sona erecek ve bu Kampanyaya tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalı: Kampanya Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden veya seyahat acenteleri aracılığıyla satın alınan biletlerde geçerlidir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Paketler ile Kapsamında Ekstra Bagaj Hakkında: Kampanya kapsamında düzenlenecek olan aşağıda listelenmiş hatlarda seçili uçuşlara ilişkin biletler, Light Paket içeriğini kapsar. Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir. Light Pakete özel olarak biletleme esnasında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve uçak altı bagajı hakkı 5 Euro’dur Bu bagaj fiyatları sadece Light Paket alımlarında biletleme esnasında satın alınacak kabin bagajı ve uçak altı bagajı için geçerli olacaktır; dış hatlarda Light paket dışındaki bir paket seçiminde bu ücret geçerli değildir.

Kampanya Kuralları:

· Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirlerimizin Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

· Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.

· Kampanya aşağıda listelenmiş olan seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.

· Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.

· Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu misafirimiz için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

· Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

· Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

· Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

· Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

9€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Atina – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bakü – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Batum – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Cenevre – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Dammam (SA) 00 – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Dortmund – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Duesseldorf – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Erivan – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Frankfurt – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Gence – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Hamburg – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Hannover – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Kahire – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Köln – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Milan – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Münih – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Prag – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Rotterdam – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Venedik – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen – Tebriz

İstanbul Sabiha Gökçen – Kutaisi

Abu Dabi – İstanbul Sabiha Gökçen

Beyrut – İstanbul Sabiha Gökçen

Birmingham – İstanbul Sabiha Gökçen

Maskat – İstanbul Sabiha Gökçen

Şarja – İstanbul Sabiha Gökçen

Adana – Berlin – Adana

Adana – Köln – Adana

Duesseldorf – Adana

Ankara – Amman – Ankara

Ankara – Duesseldorf – Ankara

Ankara – Frankfurt – Ankara

Ankara – Hamburg

Ankara – İmam Humeyni

Ankara – Köln – Ankara

Ankara – Münster / Osnabrück – Ankara

Ankara – Stuttgart

Ankara – Tiflis – Ankara

Ankara – Viyana

Erbil – Ankara

Antalya – Beyrut – Antalya

Antalya – Erivan – Antalya

Antalya – Tiflis – Antalya

Amman – Antalya

Manchester – Antalya

İzmir – Bakü – İzmir

İzmir – Münster / Osnabrück – İzmir

İzmir – Üsküp – İzmir

Dalaman – Bakü – Dalaman

Dalaman – Beyrut – Dalaman

Amman – Dalaman

Kayseri – Köln

Kütahya – Köln – Kütahya

Trabzon – Kuveyt

Dubai – Trabzon

Duesseldorf – Gaziantep

Duesseldorf – Kayseri

Duesseldorf – Kütahya

Duesseldorf – Samsun

Duesseldorf – Trabzon

Köln – Elazığ

Köln – Kayseri

Lyon – Kayseri

Rotterdam – Kayseri

Stuttgart – Kayseri

Erbil – Trabzon

Maskat – Trabzon

19€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Abu Dabi

İstanbul Sabiha Gökçen – Alexandria (EG) – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bahreyn – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Barcelona – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Beyrut

İstanbul Sabiha Gökçen – Birmingham

İstanbul Sabiha Gökçen – Helsinki – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Hurghada – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – İmam Humeyni

İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Londra (GB) – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Madrid – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Manchester – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Maskat

İstanbul Sabiha Gökçen – Oslo – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Podgorica – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Riyad – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Sharm El Sheikh – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Stockholm – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Şarja

Amman – İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil – İstanbul Sabiha Gökçen

Kutaisi – İstanbul Sabiha Gökçen

Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara – Almatı

Ankara – Erbil

Ankara – Londra (GB) – Ankara

Ankara – Podgorica – Ankara

Ankara – Stockholm

Antalya – Aalborg – Antalya

Antalya – Amman

Antalya – Amsterdam – Antalya

Antalya – Basel – Antalya

Antalya – Berlin – Antalya

Antalya – Billund – Antalya

Antalya – Bratislava – Antalya

Antalya – Bremen – Antalya

Antalya – Brüksel – Antalya

Antalya – Bükreş – Antalya

Antalya – Cenevre – Antalya

Antalya – Dresden – Antalya

Antalya – Duesseldorf – Antalya

Antalya – Frankfurt – Antalya

Antalya – Goteborg – Antalya

Antalya – Hamburg – Antalya

Antalya – Hannover – Antalya

Antalya – Helsinki – Antalya

Antalya – Hurghada – Antalya

Antalya – Kişinev – Antalya

Antalya – Kopenhag – Antalya

Antalya – Köln – Antalya

Antalya – Leipzig – Antalya

Antalya – Londra (GB) – Antalya

Antalya – Manchester

Antalya – Münih – Antalya

Antalya – Münster / Osnabrück – Antalya

Antalya – Norrköping – Antalya

Antalya – Nürnberg – Antalya

Antalya – Paderborn / Lippstadt – Antalya

Antalya – Paris – Antalya

Antalya – Prag – Antalya

Antalya – Priştine – Antalya

Antalya – Rotterdam – Antalya

Antalya – Sharm El Sheikh – Antalya

Antalya – Shimkent’de

Antalya – Sofya – Antalya

Antalya – Stockholm – Antalya

Antalya – Stuttgart – Antalya

Antalya – Talin – Antalya

Antalya – Tiran – Antalya

Antalya – Viyana – Antalya

Antalya – Zürih – Antalya

Erbil – Antalya

İzmir – Berlin – İzmir

İzmir – Duesseldorf – İzmir

İzmir – Frankfurt – İzmir

İzmir – Köln – İzmir

İzmir – Londra (GB) – İzmir

İzmir – Podgorica – İzmir

İzmir – Stuttgart – İzmir

Adana – Duesseldorf

Bodrum – Hannover – Bodrum

Bodrum – Köln – Bodrum

Kayseri – Amsterdam

Kayseri – Duesseldorf

Kayseri – Lyon

Kayseri – Rotterdam

Kayseri – Stuttgart

Kayseri – Viyana

Trabzon – Amman – Trabzon

Trabzon – Bahreyn

Trabzon – Dubai

Trabzon – Duesseldorf

Trabzon – Erbil

Trabzon – Maskat

Dalaman – Amman

Konya – Amsterdam

Gaziantep – Duesseldorf

Kütahya – Duesseldorf

Samsun – Duesseldorf

Elazığ – Köln

29€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Oš

İstanbul Sabiha Gökçen – Bağdat – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Basra – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Erbil

İstanbul Sabiha Gökçen – Shimkent’de

Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen

İmam Humeyni – İstanbul Sabiha Gökçen

Tebriz – İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya – Almatı

Antalya – Bişkek

Antalya – Erbil

Antalya – Nursultan

Shimkent’de – Antalya

Almatı – Ankara

İmam Humeyni – Ankara

Trabzon – Doha

39€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Almatı

İstanbul Sabiha Gökçen – Bişkek

İstanbul Sabiha Gökçen – Nursultan

Oš – İstanbul Sabiha Gökçen

Doha – İstanbul Sabiha Gökçen

Kazablanka – İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara – Moskova – Ankara

Antalya – Kazan

Almatı – Antalya

Bişkek – Antalya

Doha – Trabzon

Kuveyt – Trabzon

Nursultan – Antalya

49€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Amman

İstanbul Sabiha Gökçen – Doha

İstanbul Sabiha Gökçen – Kazablanka

İstanbul Sabiha Gökçen – Kazan – İstanbul Sabiha Gökçen

Almatı – İstanbul Sabiha Gökçen

Bişkek – İstanbul Sabiha Gökçen

Karaçi – İstanbul Sabiha Gökçen

Nursultan – İstanbul Sabiha Gökçen

Shimkent’de – İstanbul Sabiha Gökçen

Antalya – Dubai (AE) 00 – Antalya

Antalya – Moskova – Antalya

Antalya – Petersburg

Bodrum – Moskova – Bodrum

Dalaman – Moskova – Dalaman

İzmir – Moskova – İzmir

Bahreyn – Trabzon

59€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Moskova – İstanbul Sabiha Gökçen

Petersburg – Antalya

Kazan – Antalya

69€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Karaçi

İstanbul Sabiha Gökçen – Petersburg – İstanbul Sabiha Gökçen