Pegasus’tan yurtdışı kampanyası!
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarına geçerli yeni kampanyasını duyurdu.
23/02/2024
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarına geçerli yeni kampanyasını duyurdu.
Kampanya için biletleme tarihi 22-23 Şubat olarak açıklanırken, seyahat tarihleri ise 11 Mart 2024 – 11 Temmuz olarak belirlendi.
Pegasus’tan kampanyaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 22 Şubat 2024 -23 Şubat 2024 (Türkiye yerel saatine göre 22 Şubat 2024 saat 08.15’ten itibaren 23 Şubat 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi: Kampanya, 11 Mart 2024 – 11 Temmuz 2024 (Türkiye yerel saatine göre 11 Mart 2024 saat 00.01’den itibaren 11 Temmuz 2024 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.
Kampanyadan Yararlanabilecek Kişiler: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Kampanya, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda toplam 75.000 koltuk için geçerlidir. Kıbrıs uçuşları Kampanya kapsamında değildir ve aşağıda sayılan hatlar dışında yapılan biletlemelerde Kampanyadan faydalanılamaz. Kampanya sadece Pegasus’un taşıyıcı olduğu uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar Kampanya kapsamı dışındadır.
Ücret:
· Yurt dışında aşağıda belirtilen hatlarda 9€ + vergilerden başlayan fiyatlarla Kampanyadan faydalanabilirsiniz.
· Taşıma Ücreti (a) Baz Ücret, (b) Yakıt Harcı, (c) Havalimanı Vergisi, (d) Check-in Bedeli ve (e) Hizmet Bedelinden oluşmaktadır. Kampanya çerçevesinde vergiler Taşıma Ücreti kalemlerinden (c) Havalimanı Vergisi kalemini ifade eder. Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.
· Belirtilen 9€ + vergilerden başlayan fiyatlar aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda ve yalnızca Light Paket için geçerlidir. Toplam Taşıma Ücreti üzerine eklenecek ek ürün ve hizmetler (koltuk seçimi, yemek seçimi, ek bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir. Bununla beraber Kampanya kapsamında, Light Paket alan yolcular için özel olarak kabin bagajı hakkı 5 Euro ücretinde ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro ücretinde satın alınabilecektir.
Koltuk Adedi: Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 75.000 adettir. Koltuk adedi Kampanya süresi dolmadan tükendiğinde Kampanya kendiliğinden derhal sona erecek ve bu Kampanyaya tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalı: Kampanya Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden veya seyahat acenteleri aracılığıyla satın alınan biletlerde geçerlidir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Paketler ile Kapsamında Ekstra Bagaj Hakkında: Kampanya kapsamında düzenlenecek olan aşağıda listelenmiş hatlarda seçili uçuşlara ilişkin biletler, Light Paket içeriğini kapsar. Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir. Light Pakete özel olarak biletleme esnasında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve uçak altı bagajı hakkı 5 Euro’dur Bu bagaj fiyatları sadece Light Paket alımlarında biletleme esnasında satın alınacak kabin bagajı ve uçak altı bagajı için geçerli olacaktır; dış hatlarda Light paket dışındaki bir paket seçiminde bu ücret geçerli değildir.
Kampanya Kuralları:
· Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirlerimizin Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.
· Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.
· Kampanya aşağıda listelenmiş olan seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.
· Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.
· Kampanya kapsamında, her bir Pegasus Bolbollu misafirimiz için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.
· Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.
· Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.
· Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.
· Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
9€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Atina – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bakü – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Batum – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Cenevre – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Dammam (SA) 00 – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Dortmund – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Duesseldorf – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Erivan – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Frankfurt – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Gence – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Hamburg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Hannover – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Kahire – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Köln – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Milan – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Münih – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Prag – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Rotterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Venedik – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen – Tebriz
İstanbul Sabiha Gökçen – Kutaisi
Abu Dabi – İstanbul Sabiha Gökçen
Beyrut – İstanbul Sabiha Gökçen
Birmingham – İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat – İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja – İstanbul Sabiha Gökçen
Adana – Berlin – Adana
Adana – Köln – Adana
Duesseldorf – Adana
Ankara – Amman – Ankara
Ankara – Duesseldorf – Ankara
Ankara – Frankfurt – Ankara
Ankara – Hamburg
Ankara – İmam Humeyni
Ankara – Köln – Ankara
Ankara – Münster / Osnabrück – Ankara
Ankara – Stuttgart
Ankara – Tiflis – Ankara
Ankara – Viyana
Erbil – Ankara
Antalya – Beyrut – Antalya
Antalya – Erivan – Antalya
Antalya – Tiflis – Antalya
Amman – Antalya
Manchester – Antalya
İzmir – Bakü – İzmir
İzmir – Münster / Osnabrück – İzmir
İzmir – Üsküp – İzmir
Dalaman – Bakü – Dalaman
Dalaman – Beyrut – Dalaman
Amman – Dalaman
Kayseri – Köln
Kütahya – Köln – Kütahya
Trabzon – Kuveyt
Dubai – Trabzon
Duesseldorf – Gaziantep
Duesseldorf – Kayseri
Duesseldorf – Kütahya
Duesseldorf – Samsun
Duesseldorf – Trabzon
Köln – Elazığ
Köln – Kayseri
Lyon – Kayseri
Rotterdam – Kayseri
Stuttgart – Kayseri
Erbil – Trabzon
Maskat – Trabzon
19€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Abu Dabi
İstanbul Sabiha Gökçen – Alexandria (EG) – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bahreyn – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Barcelona – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen – Birmingham
İstanbul Sabiha Gökçen – Helsinki – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Hurghada – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – İmam Humeyni
İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Londra (GB) – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Madrid – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Manchester – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen – Oslo – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Podgorica – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Riyad – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Sharm El Sheikh – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Stockholm – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Şarja
Amman – İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil – İstanbul Sabiha Gökçen
Kutaisi – İstanbul Sabiha Gökçen
Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara – Almatı
Ankara – Erbil
Ankara – Londra (GB) – Ankara
Ankara – Podgorica – Ankara
Ankara – Stockholm
Antalya – Aalborg – Antalya
Antalya – Amman
Antalya – Amsterdam – Antalya
Antalya – Basel – Antalya
Antalya – Berlin – Antalya
Antalya – Billund – Antalya
Antalya – Bratislava – Antalya
Antalya – Bremen – Antalya
Antalya – Brüksel – Antalya
Antalya – Bükreş – Antalya
Antalya – Cenevre – Antalya
Antalya – Dresden – Antalya
Antalya – Duesseldorf – Antalya
Antalya – Frankfurt – Antalya
Antalya – Goteborg – Antalya
Antalya – Hamburg – Antalya
Antalya – Hannover – Antalya
Antalya – Helsinki – Antalya
Antalya – Hurghada – Antalya
Antalya – Kişinev – Antalya
Antalya – Kopenhag – Antalya
Antalya – Köln – Antalya
Antalya – Leipzig – Antalya
Antalya – Londra (GB) – Antalya
Antalya – Manchester
Antalya – Münih – Antalya
Antalya – Münster / Osnabrück – Antalya
Antalya – Norrköping – Antalya
Antalya – Nürnberg – Antalya
Antalya – Paderborn / Lippstadt – Antalya
Antalya – Paris – Antalya
Antalya – Prag – Antalya
Antalya – Priştine – Antalya
Antalya – Rotterdam – Antalya
Antalya – Sharm El Sheikh – Antalya
Antalya – Shimkent’de
Antalya – Sofya – Antalya
Antalya – Stockholm – Antalya
Antalya – Stuttgart – Antalya
Antalya – Talin – Antalya
Antalya – Tiran – Antalya
Antalya – Viyana – Antalya
Antalya – Zürih – Antalya
Erbil – Antalya
İzmir – Berlin – İzmir
İzmir – Duesseldorf – İzmir
İzmir – Frankfurt – İzmir
İzmir – Köln – İzmir
İzmir – Londra (GB) – İzmir
İzmir – Podgorica – İzmir
İzmir – Stuttgart – İzmir
Adana – Duesseldorf
Bodrum – Hannover – Bodrum
Bodrum – Köln – Bodrum
Kayseri – Amsterdam
Kayseri – Duesseldorf
Kayseri – Lyon
Kayseri – Rotterdam
Kayseri – Stuttgart
Kayseri – Viyana
Trabzon – Amman – Trabzon
Trabzon – Bahreyn
Trabzon – Dubai
Trabzon – Duesseldorf
Trabzon – Erbil
Trabzon – Maskat
Dalaman – Amman
Konya – Amsterdam
Gaziantep – Duesseldorf
Kütahya – Duesseldorf
Samsun – Duesseldorf
Elazığ – Köln
29€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Oš
İstanbul Sabiha Gökçen – Bağdat – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Basra – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen – Shimkent’de
Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen
İmam Humeyni – İstanbul Sabiha Gökçen
Tebriz – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Almatı
Antalya – Bişkek
Antalya – Erbil
Antalya – Nursultan
Shimkent’de – Antalya
Almatı – Ankara
İmam Humeyni – Ankara
Trabzon – Doha
39€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Almatı
İstanbul Sabiha Gökçen – Bişkek
İstanbul Sabiha Gökçen – Nursultan
Oš – İstanbul Sabiha Gökçen
Doha – İstanbul Sabiha Gökçen
Kazablanka – İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara – Moskova – Ankara
Antalya – Kazan
Almatı – Antalya
Bişkek – Antalya
Doha – Trabzon
Kuveyt – Trabzon
Nursultan – Antalya
49€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Amman
İstanbul Sabiha Gökçen – Doha
İstanbul Sabiha Gökçen – Kazablanka
İstanbul Sabiha Gökçen – Kazan – İstanbul Sabiha Gökçen
Almatı – İstanbul Sabiha Gökçen
Bişkek – İstanbul Sabiha Gökçen
Karaçi – İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan – İstanbul Sabiha Gökçen
Shimkent’de – İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya – Dubai (AE) 00 – Antalya
Antalya – Moskova – Antalya
Antalya – Petersburg
Bodrum – Moskova – Bodrum
Dalaman – Moskova – Dalaman
İzmir – Moskova – İzmir
Bahreyn – Trabzon
59€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Moskova – İstanbul Sabiha Gökçen
Petersburg – Antalya
Kazan – Antalya
69€+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen – Karaçi
İstanbul Sabiha Gökçen – Petersburg – İstanbul Sabiha Gökçen