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Pehlivan’ın “Saraydan Karma” Sergisi Girne’de Açıldı

Geleneksel Türk El Sanatları sanatçısı Arzu Pehlivan’ın “Saraydan Karma” ismini taşıyan nakkaş sergisi, dün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

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23/02/2019

Pehlivan’ın “Saraydan Karma” Sergisi Girne’de Açıldı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, 2 Mart’a kadar hafta içi 10.0‬0- 17.00, cumartesi 10.00 - 15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.‬‬‬
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraylarda yer alan eserlerin bulunduğu sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin önemli ve anlamlı bir sanat etkinliğe daha ev sahipliği yaptığını belirterek, sanatçıya başarılar diledi.

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TAGS: Pehlivan, Saraydan Karma, girne, sergi, haber, kıbrıs
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