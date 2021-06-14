Peker'den saatler sonra ilk paylaşım: Yetkililer birçok suikast ihbarını iletti

Hakkında yakalandığına ilişkin iddialar çıkan Sedat Peker, saatler sonra paylaşımda bulunarak, Dubaili yetkililerle birlikte öğle saatlerinde kaldığı yerden ayrılarak, karşılıklı sohbette bulunduklarını ve kendisine birçok suikast ihbarı ilettiklerini ifade etti. Ailesinin yanına döndüğünü belirten Peker, “Bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, saatlerdir sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaması "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peker'in avukatları yakalandığına ilişkin iddiaları yalanlarken, gazeteci Barış Pehlivan da Halk TV’de Peker’in Dubaili yetkililerle görüşme halinde bunduğunu, davet üzerine görüşmeye gittiğini söyledi.

Tartışmalar devam ederken, saatler sonra Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Peker, BAE yetkilileriyle beraber kaldığı yerden ayrıldığını doğruladı.

"KARŞILIKLI SOHBETTE BULUNDUK"

Daha sonra ailesinin yanına geri geldiğini ifade eden Peker, “Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk” dedi.

Hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için ülkelerinde misafir olarak bulunduğunu söylediklerini belirten Peker, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi.

Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir.

"DEVLETİN RESMİ BİR OPERASYON DÜZENLEYEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar.”

Videolarına devam edeceği sinyali veren Peker, Süleyman Soylu’nun ahiretliği olduğunu ifade ederek, “Derin Mehmet, Pelikancılar ve diğer zevatın tamamı; bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız” dedi.

Peker, tweetini şöyle bitirdi:

"Tabi ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim."

NE YAŞANDI?

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çok sayıda politikacı, gazeteci ve iş insanına ilişkin iddiaları içeren video serisi başlatmıştı.

Zaman zaman yer değiştirmek zorunda kaldığını da anlatan Peker, Erdoğan’ın Biden’la yapacağı görüşme sonrasında bir video yayınlayacağını ifade etmişti.

Söz verdiği videoları yayınlamayan ve yaklaşık 20 saattir herhangi bir paylaşımda bulunmayan Peker'in MİT operasyonu ile yakalandığı iddia edilmişti.

Avukatları gözaltı iddialarını yalanlarken, gazeteci Barış Pehlivan, Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur’un kendisine Dubai polisi tarafından operasyon yapıldığını söylediğini iddia etmişti.

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14/06/2021 08:09