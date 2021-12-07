Pekin 2022'ye diplomatik boykot

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe gösteren Birleşik Devletler, Pekin 2022'ye diplomatik boykot uygulama kararı aldı.

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07/12/2021

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Pekin 2022'ye diplomatik boykot

Olimpiyat Oyunları 34 yıl sonra boykota tanıklık edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Pekin 2022'ye diplomatik boykot uygulayacağını açıkladı.

- Ne söylendi?

Kış Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndereceklerini duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, diplomatik boykotun Çin'e sert bir mesaj olacağını söyledi.

"Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz. Sporcuların ise arkasında olacağız. Evlerimizden onlara yüzde yüz destek vereceğiz."

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise diplomatik boykot planını provaktörlük olarak nitelemişti.

"Amerikan politikacıların henüz davet edilmeden diplomatik boykotu dile getirmeleri, olaylara kendi pencerelerinden bakmalarından ibaret. Siyasi manipülasyonlar olimpizm ilkelerine zarar veriyor. Bu tutum bir provokasyon. Çin'deki 1 milyar 400 milyon insanı rencide ediyorlar."

Tarihte boykot edilen son Olimpiyat Oyunları olan Seul 1988'e 5 ülke katılmamıştı.

07/12/2021 11:14
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TAGS: Pekin 2022, olimpiyat, boykot
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