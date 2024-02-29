Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

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29/02/2024

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Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (1-3 Mart) öncesinde Glasgow'da düzenlenen 234. Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı.

Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu geçen ağustos ayında Budapeşte'de düzenlendi ve 2025'teki organizasyona ise Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak.

29/02/2024 09:09
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TAGS: Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası
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