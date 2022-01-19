Pekin, yurt dışından gelen yedi postada Covid-19 tespit edildiğini açıkladı

Çin'in başkenti Pekin’de yetkililer, şehirde yurt dışından gelen bir postada daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pekin’de yetkililerin şehirdeki tek Covid vakasını uluslararası postayla ilişkilendirmesinden bu yana toplam yedi postada Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Şehrin Shunyi bölgesinin Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi, gelen son postayla yakın temas eden üç kişi, ikincil temas eden de dört kişi tespit edildiğini açıkladı. Postalarla ilgili 1000’den fazla kişiye tespit yapıldı.

Pekin’deki tek Omicron vakası olarak bilinen kadının herhangi bir yurt dışı seyahat öyküsü bulunmuyordu. Yetkililer kadının postadan enfekte olmuş olabileceğini söylüyor.

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19/01/2022 11:14