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Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nın biletleri satışa sunulmayacak

Çin’den koronavirüs salgını ile mücadelede yeni karar. Pekin’de başlayacak olan Kış Olimpiyatları biletlerinin koronavirüs salgını nedeniyle satışı yapılmayacak.

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18/01/2022

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Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nın biletleri satışa sunulmayacak

Çin’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir karar açıklandı.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi, 4 Şubat’ta Pekin’de gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatları biletlerinin koronavirüs salgını nedeniyle satışa sunulmayacağını ancak biletlerin belirlenen gruplara dağıtılacağını duyurdu.Bugün yapılan açıklamada kararın olimpiyatlara katılacak yarışmacıların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Komite, olimpiyatlara katılacak seyircilere katılım sağlamadan önce ve olimpiyatlar süresince COVID-19 önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, yarışmacıların ise özel uçaklarla Pekin’e getirileceğini açıkladı.

18/01/2022 16:22
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TAGS: Pekin, Kış Olimpiyatları, haber
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