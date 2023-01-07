Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi

Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği değerlerinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana geçen yıl en düşük seviyeye gerilediği duyuruldu.

Pekin Ekoloji ve Çevre Bürosundan yapılan açıklamada, hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM2.5" yoğunluğunun, şehirde 2022'de ortalama 30 mikrograma düştüğü belirtildi.

Bu, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana görülen en düşük yıllık ortalama değer oldu.

Yaklaşık 22 milyon nüfuslu başkentte PM2.5 yoğunluğu, 2021 yılının ardından ikinci kez ulusal standart olan 35 mikrogramın altına indi.

Hava kirliliğinin, kış aylarındaki yoğun sis ile sonbaharda kuzeydoğu bölgelerindeki çöllerden ve platolardan rüzgarla taşınan kum ve toz nedeniyle yoğun olduğu Pekin'de hava kalitesi, yılın 286 gününde ulusal standartlara göre, "iyi" ve "mükemmel" olarak sınıflandırıldı. 2021'de 288 gün bu şekilde kayıtlara geçmişti.

Ancak mevcut değerler halen uluslararası standartların altında kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, yıllık ortalama 5 mikrogramın üzerindeki PM2.5 yoğunluğunu "insan sağlığına zararlı" kabul ederken bu değerin üzerindeki hava kirliliğine maruz kalmanın, solunum ve kalp-damar hastalıklarına yol açabileceği uyarısı yapıyor.

Nüfusun ve sanayi üretiminin büyük şehirlerde yoğunlaştığı Çin, dünyada hava kirliliği probleminin en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Hava kalitesinin, ülkede son iki yılda alınan tedbirler sonucu arttığı gözleniyor.

Çin makamları, PM2.5 değeri 75 seviyesinin altındaki hava kalitesini "iyi" 75'in üzerini ise "kirli" olarak sınıflandırıyor.

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07/01/2023 15:53