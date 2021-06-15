Pekin’de Samanyolu Galaksisi görüntülendi

Görüntülerde meteor yağmurlarının yanı sıra galaksinin hareketi de izlenebiliyor

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15/06/2021

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Pekin’de Samanyolu Galaksisi görüntülendi

Çin’in başkentinde, Miyun su rezervuarı üzerinden Samanyolu Galaksisi'nin görüntüleri kaydedildi. Kayda geçen görüntüler hızlandırılırken meteor yağmurları da net biçimde gözlenebildi.

Çin’in başkenti Pekin’de, milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılayan ve su taşkınlarını önleyen Miyun Rezervuarı çevresinin şehir ışıklarından izole olması sebebiyle, rezervuar üzerine bir kamera sistemi kuruldu. Kamera sayesinde Samanyolu Galaksisi'ne ait kareler net bir şekilde kaydedildi. 

Görüntülerde meteor yağmurlarının yanı sıra galaksinin hareketi de izlenebiliyor.

Kaynak: İHA

15/06/2021 17:01
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TAGS: pekin, samanyolu
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