Pekin'de Türkiye için bir ilk! Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi

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05/02/2022

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Pekin'de Türkiye için bir ilk! Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi

Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Pekin'de Türkiye için bir ilk! Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek adını 1'inci Tur'a yazdırdı.

Milli sporcu, olimpiyatlarda bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu oldu.

İpcioğlu, yarın 13.00'te 1'inci tur atlayışını yapacak.

 

05/02/2022 10:30
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TAGS: Pekin’de Türkiye için bir ilk! Fatih Arda İpcioğlu 1’inci tura yükseldi
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