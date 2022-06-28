Pekin’deki ''sıfır vaka'' stratejisinde 5 yıl vurgusu karışıklığa yol açtı

Çin’in başkenti Pekin’de, koronavirüse karşı gelecek 5 yıl boyunca “sıfır vaka” stratejisinin uygulanacağına dair paylaşılan ve daha sonra kaldırılan bilgilendirme mesajı alarma yol açtı.

Pazartesi günü yayımlanan ve Çin Komünist Partisi Pekin Sekreteri Cai Qi’ye atfedilen bir bildiride, gelecek 5 yıl için başkent Pekin’de salgını önleme ve kontrol mekanizmasının aralıksız sürdürüleceği bilgisi yer aldı.

İlk olarak Beijing Daily tarafından paylaşılan ve ardından diğer medya kanallarında yer alan bildiri, sosyal medyaya da yayıldı. Ancak daha sonra yayınlardan “5 yıl” ibaresi kaldırıldı ve Weibo’daki ilgili etiket silindi.

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28/06/2022 09:35