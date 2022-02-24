Pekineli: Lviv bölgesinde güvenli şekilde evde beklemekteyim

Lviv'de bulunan Kıbrıslı Türk öğrenci Hürkan Pekineli, güvende olduğunu açıkladı

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24/02/2022

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Pekineli: Lviv bölgesinde güvenli şekilde evde beklemekteyim

Haber Kıbrıs- Özel

Ukrayna’da Kiev’de tıp fakültesinde okuyan Kıbrıslı Türk Hürkan Pekineli, Haber Kıbrıs’a konuştu.

Rusya’nın olası harekâtına karşı cumartesi günü Polonya sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Lviv kentine giden Pekineli, güvende olduğunu açıkladı.

Hürkan Pekineli Haber Kıbrıs’a şu bilgileri verdi:

 “Şu an için Lviv bölgesinde güvenli şekilde evde beklemekteyim. Lviv bölgesi, diğer şehirlere göre sakindir. Burada herhangi bir çatışma ve saldırı yoktur. Ukrayna’nın doğu bölgesinden ve diğer şehirlerden buraya doğru göç var. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile irtibat halindeyiz. Şu an için seyahatin güvenli olmadığı bize bildirildi bu nedenle beklemedeyiz. Olası saldırılara karşı bize sığınakların bulunduğu haritalar gönderildi”

 

24/02/2022 17:16
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TAGS: Hürkan Pekineli, Kıbrıslı Türk, Ukrayna
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