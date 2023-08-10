Pekkan kardeşlerden sahnede sürpriz buluşma

jda Pekkan, Kral Pop ve Star'ın medya sponsorluğunda gerçekleşen Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.

"KARMA BİR RUHUM"

Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" şeklinde konuştu.

Şehrazat'ın şarkılarından oluşacak "Saygı" albümünün çıkış parçası "Aşklayalım"ı seslendiren Pekkan, kendisini dinlemeye gelen Şehrazat'a teşekkür etti.

KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.

Dansçılarıyla göz kamaştıran bir sahne şovuna damga vuran Ajda Pekkan, 2,5 saat sahnede kaldı. Pekkan, perfomansı boyunca dinleyicilerinden büyük ilgi gördü. Tüm şarkılarına dinleyenlerin de eşlik ettiği konser, alkışlarla sona erdi.

Dansçılarıyla göz kamaştıran bir sahne şovuna damga vuran Ajda Pekkan, 2,5 saat sahnede kaldı. Pekkan, perfomansı boyunca dinleyicilerinden büyük ilgi gördü. Tüm şarkılarına dinleyenlerin de eşlik ettiği konser, alkışlarla sona erdi.