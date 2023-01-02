Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlandı

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02/01/2023

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Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlandı

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane için eski kulübü Santos'un Urbano Caldeira Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele’yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı.

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşınacak.

02/01/2023 18:42
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TAGS: Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlandı
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