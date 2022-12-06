Pele kanserle boğuşuyor

Futbolun efsane ismi şimdilerde kanserle mücadele ediyor. Her zaman yanında olan ailesi ise asılsız haberlerden bıkkın.

Kızları Flavia ve Kely, babalarının vefat ettiği yönündeki başsağlığı mesajlarına tepki gösteriyor.

Flavia ve Kely açıklamasında ''Açıkcası sürekli başsağlığı mesajları almaktan bıktık. Babam hala hayatta ve kanser tedavisi görüyor. Babam 3 hafta önce geçirdiği koronavirüs sebebiyle solunum yolu rahatsızlıkları yaşadı. Kanser nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf kaldı. İyileştiğinde eve geri dönecek.'' ifadelerini kullandı.

Pele'ye tüm dünyadan destek mesajları veriliyor. Efsane futbolcunun sevenleri, hastane önünde mum yakarak ve dua ederek şifa dileklerinde bulunuyor.

Brezilya Milli Takımı antrenörü Tite de basın toplantısında; " Ona şifalar diliyorum. Umarım çabucak iyileşir" ifadelerini kullandı. Ünlü futbolcular; Mbappe, Harry Kane, Vinicius Junior ve Rivaldo ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski kulübü Santos'tan da, “Bütün dünya seninle beraber, Kral Pele!” Geçmiş olsun” açıklaması geldi.

Pele ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Dostlarım, hastanedeki aylık ziyaretlerimi gerçekleştiriyorum. Böyle pozitif mesajlar almak gerçekten çok mutluluk verici. Bana bu güzel mesajları gönderen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

2021'in Eylül ayında kolon tümörü nedeni ile ameliyat geçiren Pele, o tarihten itibaren kemoterapi görüyordu. 82 yaşındaki efsane ismin artık kemoterapiye de cevap vermediği iddia ediliyor. Kanserin diğer organlara sıçrayıp sıçramadığı ise bilinmiyor.

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06/12/2022 18:25