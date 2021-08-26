Pelekanos: Anastasiadis Ersin Tatar’a çok açık ve net bir öneri sundu

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çok açık ve net bir öneri sunduğunu söyledi.

Rum radyosunun haberine göre Pelekanos, Tatar’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarından doğan haklara atıfta bulunmasıyla birlikte Anastasiadis’in kendisine, Kıbrıslı Türklerin yetkilere (yasama, yürütme ve yargı) geri dönmesiyle anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini ve toprak konusunda diyaloğun BM kararlarına göre yeniden başlatılmasını kabul etmeye çağırdığını kaydetti.

Pelekanos, BM Güvenlik Konseyi kararlarının iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon çözümünden açıkça bahsettiğini bir kez daha vurguladı.

Konuya ilişkin bir soru üzerine Pelekanos, bu önerinin BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yapılacak yeni görüşmelerde tartışılabileceği yanıtını verdi.

Pelekanos, pasaportları geri alınan Kıbrıslı Türkler listesine 10 kişinin daha eklendiğine dair Kıbrıs Türk basınında çıkan haberleri de yorumlayarak, Rum Hükümeti’nin kararının yalnızca KKTC Bakanlar Kurulu üyeleriyle Maraş’ın açılması çerçevesinde görev alan komite üyeleri için geçerli olduğunu ifade etti.

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26/08/2021 16:59