Pelekanos: Yeni bir emrivakiyi önlemek için gerekli girişimlerde bulunuluyor

Rum Sözcü Marios Pelekanos gerek Maraş’ta gerek sözde “Rum MEB’inde” herhangi yeni bir emrivakiyi önlemek için diplomatik yollardan gerekli bütün girişim ve faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Pelekanos Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen “Kıbrıs-Yarın” planının sunum etkinliği çerçevesinde gazetecilerin, Başbakan Ünal Üstel’in, Kapalı Maraş’ta ikinci bir bölgenin açılacağı açıklaması ve Türkiye’nin faaliyetleri ile ilgili sorularına muhatap oldu.

Pelekanos Kıbrıs sorununda durağanlık yaşanan bu dönemde Türkiye’nin eskisinden çok daha “saldırgan olduğunu” öne sürdü, bunun yalnız Kıbrıs’la sınırlı kalmadığını, aynı tavrı Ege, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ’da sergilediğini öne sürdü.

Rum yönetimi olarak gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis aracılığıyla MEB’de ve kapalı Maraş bölgesinde herhangi “hukuksuz” bir faaliyeti önlemek için gerekli bütün eylem ve girişimde bulunduklarını söyleyen Pelekanos şunları ekledi:

“Kıbrıs olarak herhangi yeni bir emrivaki yaratılmasını engellemek için önleyici hareket ediyoruz, aynı zamanda diyalog masasının yeniden kurulması şartlarını yaratacak şekilde çalışıyoruz. Sayın Tatar’ın iktidara gelmesinden sonra öteki taraf, Kıbrıs sorununda herhangi bir adım atılmasını kabul etmeden, yasadışı oluşuma eşit egemenlik hakları tanınmasını talep etmeyi sürdürüyor. Elbette böyle bir şeyin kabul edilmesi söz konusu değil.”

BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeve içerisinde yeniden diyalog masasına oturmak için çabalarını yoğunlaştırarak devam ettireceklerini de anlatan Sözcü Rum Yönetimi Başkanı’nın, Kıbrıs müzakerelerine BM ile birlikte AB’yi de dâhil etme çabalarını hatırlattı.

Marios Pelekanos Genel Sekreter’in gerek özel gerek şahsi bir temsilci atamasının, iyi bir zemin hazırlığı olabileceğini söyledi. AB’nin müdahiliyetine ise kısa bir süre verilmesi gerektiğini çünkü Anastasiadis’in Alman ve Fransız liderlerle daha birkaç hata önce, AB üyesi Akdeniz ülkelerinin liderleriyle de daha önceki gün görüştüğünü söyledi.

Pelekanos İsrail, Mısır, Lübnan, Güney Kıbrıs ve diğer bölge ülkelerinin Avrupa’nın Rus petrolü ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulması için Doğu Akdeniz bölgesinin değerlendirilmesi konusunda gerekli iyi niyeti gösterdiğini ancak Türkiye’nin “işbirliği yapmamayı ve Güney Kıbrıs’ı tehdit ederek MEB’inin bir bölümünü talep etmeyi sürdürdüğünü” iddia etti. “Ancak bu diğer komşu devletlerle işbirliğine girme çabamıza engel olmayacak” diye ekledi.

Alithia haberi “Diplomasi Aracılığıyla Cevap… Kıbrıs Cumhuriyeti Maraş’taki Emrivakiler Konusunda Gerekli Bütün Faaliyetlerde Bulunuyor” başlığıyla aktardı.

Politis “Maraş İçin Hükümetten Yeni Girişimler” başlığını attı.

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12/12/2022 10:02