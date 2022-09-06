Pelekanos'tan açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tehdit” diye nitelendirdiği açıklamalarını yorumladı.

Fileleftheros gazetesine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik “tehdit” şeklinde nitelendirdikleri açıklamalarını yorumlarken, “Türkiye’nin faaliyetlerini ve provokasyonlarını izlemeye ve soğukkanlılıklarını korumaya devam ettiklerini” söyledi.

Güney Kıbrıs’ın almakta olduğu önleyici tedbirlerin sorulması üzerine Pelekanos Yunan hükümetiyle birlikte koordineli önlem alınmakta olduğunu belirtti.

Pelekanos Lefkoşa ve Atina’nın, “yeni yasa dışı faaliyetlere ilişkin tehditlerin önlenmesi için tüm gerekli girişimleri yapmakta olduğunu” söyledi.

Gazete haberinde Atina ve Lefkoşa’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’un "agresif söylemlerle tehditlerini" izlemek yerine Türk “tehditlerine” diplomatik yolla yanıt vermeyi tercih ettiğini yazdı.

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06/09/2022 10:02