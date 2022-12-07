Pele’nin ailesi ölüm haberlerine tepkili

Rahatsızlığı sebebiyle tedavisi süren efsanevi futbolcu Pele’ye tüm dünyadan destek mesajları geliyor. Yakınları ise Pele’nin vefat ettiği yönündeki asılsız haberlere tepki gösteriyor.

Futbolun efsane ismi şimdilerde zorlu rahatsızlıkla mücadele ediyor. Her zaman yanında olan ailesi ise asılsız haberlerden bıkkın.

Pele’nin kızları başsağlığı mesajlarından rahatsızluk duyduklarını, babalarının hala hayatta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Pele’nin 3 hafta önce geçirdiği koronavirüs sebebiyle solunum yolu rahatsızlıkları yaşadığını belirten ailesi “Bağışıklık sistemi zayıf, İyileştiğinde eve geri dönecek” ifadelerini de kullandı.

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07/12/2022 12:31