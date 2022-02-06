Pele'nin futbolcu kartı rekor fiyata satıldı

Profesyonel futbol kariyerine 1956'da başlayan Pele'nin ilk futbolcu kartı, rekor bedelle satıldı.



Sporcu kartlarının alınıp satıldığı "Goldin" platformundan yapılan paylaşımda, Pele'nin 1957'ye ait ilk futbolcu kartının 486 bin dolara alıcı bulduğu belirtildi.



Açıklamada, bu fiyatın tüm zamanların en pahalı 2. futbol kartı olduğu ifade edilirken 1958'den önceki herhangi bir kart için ödenen en yüksek ücret olduğu kaydedildi.

Goldin, geçtiğimiz yıl yaptığı bir diğer açıklamada, Pele'nin 1958'e ait kartının 900 bin dolara satıldığını ve bu tutarın tüm zamanların en pahalı futbolcu kartı satışı olduğu belirtilmişti.



Kariyerinde Santos ve New York Cosmos formalarını giyen Pele, 3 Dünya Kupası, 6 Brezilya Serie A ve 2 Libertadores şampiyonluğu yaşamıştı

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06/02/2022 16:31