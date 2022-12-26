Pele'nin kızı Kely Nascimento'dan hastane paylaşımı

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26/12/2022

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Pele'nin kızı Kely Nascimento'dan hastane paylaşımı

Sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanan ve hastanede tedavisine devam edilen efsane futbolcu Pele'nin kızı babasıyla yaptığı paylaşımı "Birlikte bir gece daha..." notuyla yayınladı.

Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı Kely Nascimento hastanede yatan babasının son halini paylaştı.

Futbol efsanesine sarıldığı pozla takipçilerine seslenen Nascimento, "Burada savaşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir gece daha..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.

Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.

26/12/2022 18:19
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TAGS: Pele’nin kızı Kely Nascimento’dan hastane paylaşımı
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