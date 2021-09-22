Pelin Akil: Sürekli bakıcı değiştiren anneleri anlıyorum

'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisiyle ekranlara gelen Pelin Akil, Nişantaşı'ında görüntülendi. Akil, telefonda beş yıllık eşi Anıl Altan ile görüşme yaparken basın mensuplarıyla konuştu.

İki yıl önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Pelin Akil, çocuklarına kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın baktığını söyledi.

"GÜVENMEK ÇOK ZOR"

İkizlerin bakıcıları olmadığını belirten Akil, "Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil..."

"Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu..."

"VAKTİMİZ OLDUĞU SÜRECE KENDİMİZ BAKIYORUZ"

"Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz."

Bu arada kızı için tütü giyen Tarkan'ın paylaşımının çok hoşuna gittiğini söyleyen oyuncu, "Eşim de buna benzer şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DADIYI TUTTULAR

Dadı problemi yaşayan bir diğer ünlü Fahriye Evcen'in, oğlu Karan için 2 yılda 15 dadı değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Evcen, geçen ağustosta 8 bin 500 TL maaşla oğlu için ikinci bir dadı tutmaya karar vermişti.

Evcen'in 15 dadı değiştirdiğini duyan Ebru Şancı ise kendi yaşadıklarını anlatmıştı. Şancı, kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söylemişti.

"DADI KAÇIRAN"

Bu açıklamasıyla gündem olan eski manken, sosyal medya hesabından bir karesini paylaşarak altına "Dadı kaçıran" notunu düşmüştü.

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22/09/2021 09:46