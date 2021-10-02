Pelin Karahan: Türkiye-Kıbrıs arasında mekik dokuyorum

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alan oyuncu Pelin Karahan 8 maddede kendini anlattı. Karahan, kesinlikle sigara içmediğini ve alkol kullanmadığını söyledi.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir (6) ve Can Eyüp (4) için Türkiye- Kıbrıs arasında mekik dokuyor. Karahan, kendini anlattı.

1- Hırslı değil ama azimliyim. Sabretmeyi bilirim.

2- Hızı, tempoyu, koşturmayı seviyorum.

3- Tatilde bile sporumu hiç aksatmam.

4- Erken yatıp erken kalkmaya dikkat ederim.

5- Kesinlikle sigara içmem, alkol kullanmam

5- Kesinlikle sigara içmem, alkol kullanmam

7- Kolay kolay yılmam. Pes etmeyi sevmem.

8- Gerçekçiyim, bir adım sonrasını düşünüyorum.

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02/10/2021 10:15