Pelosi'nin eşine saldırıda ihmal iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin evinde saldırıya uğradığı olayın güvenlik kameralarına canlı olarak yansıdığı ancak polis tarafından geç fark edildiği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, geçtiğimiz günlerde San Francisco'daki evinde çekiçli saldırıya uğradı. Eve giren saldırganın güvenlik kamerasına yansıdığı ancak komuta merkezi personelinin, saldırganın Pelosi’nin evine girişini gözden kaçırdığı belirtildi.

The Washington Post’un ABD Kongre Polisinden (USCP) kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırgan David Wayne DePape’nin Pelosi’nin evine girerken dışardaki güvenlik kameralarına yakalandığı ve canlı olarak USCP Komuta Merkezine aktarıldığı kaydedildi.

Ancak ülke genelindeki önemli noktalarda bulunan yaklaşık 1800 civarında güvenlik kamerası görüntülerini canlı olarak takip edebilen komuta merkezi personelinin, saldırganın Pelosi’nin evine girişini gözden kaçırdığı belirtildi.

Haberde saldırıdan sonra olay yerine gelen polis araçlarını fark eden bir personelin olayı amirlerine bildirdiği, kayıtların izlenmesiyle saldırganın elinde çekiç ile kapının penceresini kırarak Pelosi’nin evine girdiğinin görüldüğü aktarıldı.

Komuta merkezine gelen güvenlik kamerası görüntülerinin personel tarafından dönüşümlü olarak izlendiğini ifade eden kaynaklar, saldırının olduğu gün Nancy Pelosi’nin California’da olmadığının bilinmesi nedeniyle evinin etrafındaki kameralara öncelik verilmediğinin düşünüldüğünü belirtti.

Ayrıca, saldırganın evin arka kapısının camını kırdıktan sonra hiçbir güvenlik alarmının çalmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber üzerine, USCP’den yapılan yazılı açıklamada, olaydan sonra tüm güvenlik zafiyetiyle ilgili incelemelerinin gözden geçirildiği ve Kongre liderlerinin aileleri için ek koruma sağlanmasının düşünüldüğü bildirildi.

Zanlı DePape, 28 Ekim’de yerel saatle 02.27'de Paul Pelosi'nin San Francisco’da bulunan evine girmiş, Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediğini aktarmıştı.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme de, dün, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.

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02/11/2022 20:09