Pembe anne sütünü paylaştı, binlerce yorum yağdı!

İlk kez anne olan 28 yaşındaki Jo Johnson Overby, yeni sağdığı sütün çilekli şeker renginde olduğunu görünce paniğe kapıldı. Bebek hemşiresi olan kız kardeşini aramadan önce, eşini odaya çağırdı ve gördüğü şeyin gerçek olduğuna, gözlerinin kendisine oyun oynamadığına ikna oldu. Kısa süre sonra pembe renkli sütünün çatlak meme uçlarından gelen kan olduğunu ve kızı Gardner'ın tüketmesinin tamamen güvenli olduğunu öğrendi.

Videoda “Kimse bana bir bebeğim olduğunda emzirirken sütümün renginin böyle olacağını söylemedi” diyen Jo, yeni sağdığı ve çilekli süt diye tanımladığı pembe sütü ile diğer beyaz sütünü karşılaştırdı. Paylaşılan bu videoya yorum yazanlar arasında anne sütünün renginin değişebileceğini bilen ve bizzat deneyimleyen anneler de vardı, bu durumdan ilk defa haberdar olanlar da…Hatta videoya yorum yapanlardan biri de Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite uzmanı Dr. Emily Jacobs’tı.

Videoya yaptığı yorumda kanın anne sütüne karıştığı için bu renge dönüştüğünü, bunun en yaygın nedeninin emzirmeden dolayı zarar görmüş ve çatlamış meme uçları olduğunu söyleyen Jacobs, bu durumda süt kanallarının tıkanmaması için emzirmeye devam edilmesinde sakınca olmadığını söyledi.'BU BANA OLSA KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRDİM'

Jo, kızını doğurmadan önce, anne sütünün renginin değişebileceğini bilmediğini, başlangıçta tıpkı videoyu izleyenler kadar şaşırdığını ve işte bu yüzden deneyimini takipçileri ile paylaşmak istediğini söyledi.

Tiktok'a gelen yorumlarda deneyimi hakkında açık olduğu için Jo'ya teşekkür edenler ağırlıktaydı. Biri “TikTok beni gerçekten herkesten daha çok eğitiyor, bu yüzden bu içerik için teşekkür ederim” yazarken bir diğeri “Anne olmadan önce bizlere yardım eden anneler, teşekkürler. Bu bana olsa kalp krizi geçirebilirdim" ifadesini kullandı.

'PANİK YAPMASINLAR'

BuzzFeed'e konuşan Jo, "Hayatımda bir sürü yeni anne var ve benim başıma gelene kadar bunun olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Anne sütünün hangi renkleri olabileceğini ve bu renklerin ne anlama geldikleri hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu konuda yalnız olmadığımı düşündüm ve videoyu paylaştım çünkü diğer yeni anneler de benim gibi çilekli süt sağarlarsa panik yaşamadan önce bunun normal olduğunu bilmelerini istedim” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Telce Ayşen Gürbüz, videoya yorum yapan doktorun dediği gibi sütün pembe renkli olmasının en yaygın nedeninin bebeğin emmesine bağlı olarak oluşan meme ucundaki çatlaktan meydana geldiğini, bebeğin bir miktar anne kanı taşıyan sütü emmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Gürbüz, sütteki kanın ‘Serratia marcescens’ adlı bir bakteriye bağlı da oluşabileceğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi ve şöyle uyardı:

“Eğer ki Anne Sütü sağıldıktan sonra uygun koşullarda saklanmazsa bu bakteri üreyebilir ve çeşitli yerlerde enfeksiyon yapabilir. Bu bakteri kırmızı bir pigmentle sütü boyayabilir. Dolayısıyla sağılan sütün böyle hafif pembe bir renk almasına sebep olabilir. Ancak belirttiğim gibi yeni sağılan sütte değil de saklama koşulları uygun olmayan sütlerde böyle bir risk vardır.

Eğer ki saklama koşullarından dolayı bir enfeksiyon şüphesi varsa, böyle bir durumda annenin o sütü bebeğe vermemesi gerekir. Anneden bebeğe böyle bir enfeksiyon geçmesi söz konusu değil ama steril olmayan saklama koşulları bebekte tabii ki enfeksiyon yaratabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir enfeksiyon şüphesi varsa o süt şişelerinin, saklama kaplarının, sağma pompalarının sterilize edilmesi gerekir.”

PEMBE SÜTÜN NEDENİ ÇATLAKTAN MI YOKSA ENFEKSİYONDAN MI? NASIL AYIRT EDECEĞİZ?

“Eğer anne sağdığı sütün bir müddet sonra renginin değişip pembe olduğunu görüyorsa o zaman yeniden sütünü sağmalı, meme ucunu kontrol etmeli ve doktoruna danışmalı” diyen Gürbüz, "Bu konuda emin olduktan sonra emzirmeye devam edilebilir ama genelde bu durum çatlaklara bağlı olduğu için, anne emzirmeye devam ettiği sürece veya sağdığı süte bakıp da kendisi test ettiği sürece bir problem yaşanmaz” diye konuştu.

'DOĞUMDAN SONRAKİ İLK AYLARDA GÖRÜLEBİLİR'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Öznur Dündar Akın, anne sütünün pembeye dönmesinin çok sık görülmese de aşırı nadir bir durum olmadığını, özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda bunun yaşanabileceğini, annenin böyle bir durumda emzirmeye devam edebileceğini doğruladı.

Akın, bazen meme ucu ve kanallardaki çatlaklar sebebi ile oluşan kanamalardan dolayı daha koyu kırmızı ve kahverengiye yakın renkte süt gelebileceğini, böyle bir durumda sütün tadının biraz değişebileceğini ancak hem kanalların tıkanmaması hem de bebeğin beslenmesi için emzirmeye devam etmenin mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

ANNE SÜTÜ GÖKKUŞAĞI RENKLERİNDE OLABİLİR

Today.com’a konuşan Emzirme Hizmetleri hemşire koordinatörü Rachel Leibson ise, pembe veya açık kırmızı sütün bebeği beslemek için güvenli olduğunu, aktif kanamanın neden olduğu parlak kırmızı sütün de güvenli olduğunu ancak sindirimi zor olduğu için bebeğin kusmasına neden olabileceğini söyledi. Anne sütünün gökkuşağı renklerinde olabileceğini, gerçekten dinamik ve bireysel olduğunu dile getirdi.

Sütün, annenin ürettiği bir şey olduğu için onun yediğinden, içtiğinden etkilenmesinin, dolayısı ile anne sütündeki diğer renk değişimlerinin de olağan olduğunu belirten Dr. Telce Ayşen Gürbüz, bebeğin bağışıklık sistemi için çok önemli olan klostrum adı verilen ilk anne sütünün hafif sarı ve turuncu renkte olabileceğini hatırlattı. Gürbüz, aynı şekilde annenin turunçgilleri ya da havuç gibi turuncu renkteki besin tüketimini arttırdığında da anne sütünün sarı ve turuncu renge bürünebileceğini, az yağlı bir sütün, hafif mavi görünebileceğini, yeşil sebzeler yoğun bir şekilde tükettiğinde sütün yeşil renge dönebileceğini, kırmızı ve kahverengiye dönen sütün ise memedeki çatlaktan ya da enfeksiyon kaynaklı olabileceğini belitti. Ayrıca anne sütü siyaha dönmüşse bunun nedeninin genelde kullanılan ilaca bağlı olduğunu ancak ilaç kesildiğinde sütün renginin normale döneceğini sözlerine ekledi.

Gürbüz, annelerin sütlerinde renk değişimi fark ettiklerinde yine de doktorlarına danışmaları gerektiğini, zaten bakteriyel üreme şüphesi yok ise doktorun emzirmeye devam ettireceğini, uzman görüşünün önemli olduğunun altını çizdi.

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19/11/2021 12:35