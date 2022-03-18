Pembe Birinci, tazminat davasını kazandı…

Kamalı Haber

19 Temmuz 2011 tarihinde Lefkoşa'da, eski KTHY önünde polis kuvvetlerinin barış içinde eylem yapan Pembe Birinci, eylem sırasında dönemin adli şube amiri olan Başmüfettiş Aslan Coşkun tarafından darp edildiğine yönelik açtığı hukuk davasını kazandı.

Eski KTHY önünde barış içinde eylem yapanlara, polis kuvvetleri dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylem alanından geçeceği gerekçesiyle eylemlerin açtığı “Emperyalist kuşatmayı reddediyoruz. Paranı da, memurunu da paketini de istemiyoruz” yazılı pankartını almak istemiş ve eylemcilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Davalı polis mensubu, dönemin Polis Genel Müdürü’nün pankartta yazılanın yabancı devlet liderine karşı nezaketsizlik içerdiğinden eylemcilere müdahale edilip, pankartın alınması yönünde talimat verdiğini davasında belirtmişti.

Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda karara bağlanan kararda, Aslan Coşkun ile avukatı Mustafa Asena, Pembe Birinci adına avukatı Öncel Polili hazır bulundu. Yargıç Mine Ozankaya, Aslan Coşkun’un davacı Pembe Birinci’ye fiziki müdahalede bulunup, tutup, sürükleyerek haksız bir fiilde bulunduğuna vurgu yaptı. Ozankaya, polisin yaptığı müdahaleyi yasal bulmadı ve polisin sadece halk tarafından kabul görülen düşünceleri değil, aykırı olarak değerlendirilebilecek görüşlerle ilgili yapılan gösterileri de korumakla yükümlü olduğuna bulgu yaptı.

Ozankaya, KTHY binası önünde barışçıl eylem hakkını kullanan davacının, davalı Aslan Coşkun tarafından ciddi bir fiziki müdahaleye maruz kaldığına ve küçük düşürücü müdahaleye maruz kaldığına karar verdi.

Mine Ozankaya, davalı Başmüfettiş Aslan Coşkun ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, 28 bin 950 TL tazminatı faiziyle ödemesine ayrıca 8 bin TL de dava masrafı ödemeye mahkûm etti.

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18/03/2022 15:51