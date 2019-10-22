Pembe Giyerek Meme Kanserine Dikkat Çektiler

Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına Gelibolu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ‘Meme Kanseri Farkındalık’ ayı nedeniyle, bugün, pembe giyinerek yürüyüş ve etkinlik yaptılar. Gelibolu İlkokulu öğretmenleri, Bakanlık ışıklarına yürüyerek pembe pankart açtılar. Öğretmenler, pembe balonlar ve pembe giysileri ile dikkat çekip farkındalık yaratarak örnek bir davranış sergiledi.

22/10/2019 14:21