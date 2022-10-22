Pembe konuklar gelmeye başladı

Önceki günlerde düşen yağışların ardından pembe konuk flamingolar Ada’daki göletlere gelmeye başladı.

Fileleftheros’un fotoğraf destekli haberine göre geçen Pazar gününden itibaren Larnaka Tuz Gölü’nde görülmeye başlayan flamingoların sayısı günbegün artıyor. Yeterli miktarda yağış düştükten sonra sayılarının ortalama 10-15 bine ulaşması beklenen flamingolar yoğunlukla Larnaka Tuz Gölü’nde toplanıyor. Pembe ziyaretçilerin Oroklini gölü, Ağrotur tuz gölü ve “Ahna” (Düzce) göletinde de görüldüğü kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2022 12:47