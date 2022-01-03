Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, 5’inci “Kazıklı Eylemi”ni yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan ve KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılanmasını sağlayan protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin beşincisini bugün yaptı.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Basın Sorumlusu Ayşe Menekşeli tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı önünde saat 11.15’te başlayan eylemde, hastane çalışanlarına tedavi gören hastalar da eşlik etti. Eylemde, önceki eylemlerde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı önüne kazık yerleştirilerek, Bakanlığın tutumu protesto edildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 2019 yılında ilki imzalanan protokol gereği ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlıların tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını hatırlatarak, 12 Ocak'ta süresi dolacak protokolün yenilenmemesinin beraberinde pek çok sorunu getireceğini söyledi. Bağımlı hastalara karşı duyarsızlık gösterildiğini savunarak buna tepki gösteren Çakıcı, Pembe Köşk eylemlerinin siyasi bir amaç taşımadığının da altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı’nın temaslı sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmelerine ilişkin karar ürettiğini de savunan Çakıcı, bu kararı “skandal” ve “bilim dışı” olarak değerlendirerek Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi istifa etmeye çağırdı.

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03/01/2022 19:20