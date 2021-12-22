Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin dördüncüsünü bugün Başbakanlık önünde gerçekleştirdi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, hastane çalışanları ve tedavi gören hastaların katıldığı eylemde Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen ilgilenmediğini ileri sürerek, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Yaşanan sorunun çözülmemesiyle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na eleştirilerde bulunan Çakıcı, hastaların haklarını korumak ve insanların hayatta kalması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2021 19:13