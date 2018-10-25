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'Pembe Yürüyüş' düzenleniyor

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa bölge ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Fakındalık  Ayı nedeniyle, yarın “Pembe Yürüyüş” düzenleyecek.

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25/10/2018

'Pembe Yürüyüş' düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Anıt Meydanı-Mağusa Gençlik Aktivite Merkezi (MAGEM) arası gerçekleştirilecek yürüyüş, 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik, Kanser Hastalarına Yardım Derneği  Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ve ekibi; Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bölge Sorumluları, Mağusa Kale Lions Derneği, Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER), Mormenekşe Kadınlar Derneği, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek.

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TAGS:  Meme Kanseri, haber, kıbrıs, Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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