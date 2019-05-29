Pençe Harekatı’nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik hedefleri ateş altına aldı. Fırtına obüslerinin de kullanıldığı ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Çeşitli kentlerdeki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı.

Zap ve Kandil bölgelerine de koordineli olarak hava harekatları düzenlendi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı , şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabından harekat mesajı verdi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.