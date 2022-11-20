Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunuyor. Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

TC Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.

89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. ​Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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20/11/2022 14:06