Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.